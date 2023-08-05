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        Haberler Diğer Dazspor'un kurucusu Victoria Blyth, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Diğer Haberleri

        Dazspor'un kurucusu Victoria Blyth, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Ankara'da 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek RUNKARA Uluslararası Yarı Maratonu ve RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı'nı organize eden Dazspor'un kurucusu Victoria Blyth, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:16
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        Victoria Blyth basınla bir araya geldi
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        Feriye'de düzenlenen buluşmada konuşan Victoria Blyth, organizasyon için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu organizasyon, Ankara'nın turizmine katkı sağlayacaktır. Ayrıca kentin tanınırlığı artacaktır. Bundan dolayı da bu koşuyu, Ankara'nın önemli yerlerinden biri olan Söğütözü Caddesi'nde gerçekleştireceğiz. Cadde, düz olması sebebiyle koşu için çok uygun bir yer." diye konuştu.

        Blyth, bu organizasyondaki ana partneri Runczech'den bahsederek, "Ortağımız Runczech, dünyada çok önemli maratonlara imza attı. Ayrıca atletizm camiasında saygın bir kişi olan Carlo Capalbo da yürütme sürecinde bize destek oluyor. Ekibimiz ise Avrupa'daki yarışlara giderek, bu etkinlik için eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

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