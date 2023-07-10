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        Dayton dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? TRT 1 Dayton oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

        TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanan Dayton dizisi, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Levent Öktem, Okday Korunan ve Şehsuvar Aktaş'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:55
        • 1

          Yaz dönemi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri  İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Dayton, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          DAYTON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

          Tabii adlı platform tarafından yayımlanan tabii orijinal dizisi Dayton, tarihi ve biyografi türünde yer alıyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, savaşın acımasız şartları altında paramparça olan bir ailenin mücadelesini ve Alija'nın dağıtılmış ülkesini bir arada tutma ve yeniden inşa etme çabalarını konu alıyor.

        • 3

          DAYTON DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

          İlk sezonunda 6 bölüm yer alan tarih ve dram türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal otururken, oyuncu kadrosunda ise Levent Öktem, Okday Korunan, Şehsuvar Aktaş, Şükrü Türen, Bülent Alkış, Ahmet Mark Somers, Başak Daşman, Mehmet Bilge Aslan ve Yıldız Kültür yer alıyor.

        • 4

          Senaryosunu Ümit Cihan Canpolat ve Rabia Bozkurt'un hazırladığı dizinin yapımcılığını M. Hakan Sancaktutan ve Şeref Diler üstleniyor.

        • 5
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