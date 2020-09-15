"Dayı : Bir Adamın Hikayesi" filminin çekimleri sona erdi

Filmin çekimleri Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'da, 6 haftada gerçekleştirildi.

Geçen hafta çekimleri tamamlanan filmin bütçesinin 20 milyon lira olduğu belirtilirken oyuncu kadrosunda ayrıca Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket ve Ümit Çırak yer alıyor.

Dram türündeki yapımın senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

Filmin 6 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor. Pandemi nedeniyle sinema salonlarının durumuna göre kesin tarih ileriki günlerde netleşecek.

Yönetmenliğini Murad Zaloğlu, görüntü yönetmenliğini ise Serdar Özdemir'in üstlendiği film, Ubay Film Yapım tarafından çekildi.