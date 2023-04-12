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Dayak yediği kocasını vermemek için polislere böyle direndi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın çocuğunun gözleri önünde kocası tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kocasını göz altına almak isterken, kadın polislere direnip kocasını teslim etmek istemedi

Giriş: 12.04.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Dayak yediği kocasını vermemek için polislere böyle direndi
Dayak yediği kocasını teslim etmek istemedi
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İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın, polis memurlarına sözlü saldırıda da bulundu.

Olay dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı. Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KOCASINI TESLİM ETMEMEK İÇİN DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaşırken o anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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