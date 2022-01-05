PSV'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Pröpper, sürpriz bir açıklamayla futboldan emekli olduğunu duyurdu. Hollanda ekibinin resmi internet sitesinden de ilan edilen haberde Pröpper'in emeklilik kararı aldığı belirtildi.

Pröpper yaptığı açıklamada emeklilik kararını noelden önce aldığını ancak geçen sezon Brighton forması giyerken futbola olan ilgisini kaybettiğini duyurdu.

Pröpper açıklamasında, "Futbol zevkimi yavaş yavaş kaybettim. Hayatımın tamamının yoğun futbol programı tarafından belirlenmesine daha fazla izin veremedim. Bu düzen içerisinde daha fazla rahat hissedemedim" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Hollandalı oyuncunun PSV ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Pröpper Hollanda Milli Takımı'nda da 17 maça çıkıp 3 de gol kaydetmişti.