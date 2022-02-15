Davutoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti

Kayınpederinin kaybını sosyal medya hesabından duyuran Davutoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Davutoğlu çiftine baş sağlığı diledi.

"Kıymetli Sare Davutoğlu’nun babası, Gelecek Partisi Genel Başkanı @Ahmet_Davutoglu'nun kayınpederi Hulusi Bey'in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, merhumun yakınlarına ve ailesine sabır diliyorum."