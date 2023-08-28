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        Haberler Gündem Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

        Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 20:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:41
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        Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na ziyaret
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşmenin içeriğine dair Gelecek Partisi ve Saadet Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesinde TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıkları ele alınırken siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Genel başkanların 1 Ekim’de başlayacak TBMM çalışmalarında Saadet-Gelecek grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken, yerel seçim hazırlıkları bağlamında ise gerek yerel teşkilatlar arasında gerekse genel merkezlerin ilgili birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verdikleri bildirildi.

        Genel başkanların ayrıca siyasi gelişmeleri değerlendirdikleri ve bu çerçevedeki istişarelerin daha düzenli yapılmasına önem verdikleri ifade edildi.

        Görüşmenin son derece olumlu geçtiği bildirilirken, "İki partinin iş birliğinin genel seçimler sonrası toplumda oluşan karamsarlığı aşma ve yeni bir siyasi iklim oluşturma çabası olarak tabanda yaptığı olumlu etkiden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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