Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nu belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Davutoğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, ziyaretin böyle bir günde gerçekleşmesinin kendileri açısından değerli olduğunu ve unutulmayacağını söyledi.

Davutoğlu'nun İstanbul ile ilgili önerilerini, tavsiyelerini kendilerinden esirgemediğini anlatan İmamoğlu, bugün de bu yönde bir sohbetleri olduğunu aktardı.

Son yaşanan yargı sürecinin 2023'ün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu anlamda hem kendilerine hem bütün o masada (altılı masa) bulunan siyasi partilerimizin liderlerine yürekten başarı diliyoruz. Her yönüyle bütün çabamızla yanlarında olduğumuzu ve umarım ki ülkemiz adına çok güzel bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN EMANETİNİ ÜSTÜNE ALMAK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Davutoğlu da misafirperverliği için İmamoğlu'na teşekkür etti. İstanbullu olma vasfının en onurlu vasıflardan olduğunu, çocukluğunun Fatih'te geçtiğini anlatan Davutoğlu, kendisine tarih ve insanlık bilincini de öğreten şehrin İstanbul olduğunu belirtti.

İstanbul'un emanetini üstüne almanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve İmamoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatan Davutoğlu, başarı dileklerini iletmek ve iadeiziyaret amacıyla burada olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin itibarı açısından tarihi bir günde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Davutoğlu, şunları aktardı:

"Olumlu anlamda değil, ülkemizin itibarı açısından, demokrasimizin ve hukukumuz açısından ciddi bir yanlışın olma ihtimali olduğu bir günde ziyaret etmeyi özellikle tercih ettim. Bu bizim İstanbul'umuza, demokrasimize, hukukumuza saygının bir gereğidir. Siyasi mücadele içinde farklı görüşler sergilenir, bazen sert tartışmalar da olur ama olmaması gereken bir şey varsa o da siyasetin, hukukun siyasete alet edilerek farklı düşünenlerin cezalandırılması üzerinden siyasi bir dizayn etme çabasıdır. Bunun yaşanmaması gerekir."