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Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirmekte olduğu toplantılar bu yıl COVID-10'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ertelendi.

SKY News'un haberine göre, gelecek ay küresel iş dünyasının liderlerini ve siyasi liderleri Davos toplantıları 2022 yılının yaz ayları için yeniden planlanacak.

WEF'den yapılan açıklamada,"Davos yıllık toplantılarını cari pandemi şartlarında yüz yüze gerçekleştirmek olağanüstü zor hale geldi. Ocak ayı Davos toplantıları yaz başlarına kadar ertelendi" denildi.