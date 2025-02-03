Davinson Sanchez: Tüm maçları kazanmalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte Kolombiyalı stoperin o sözleri: İyiyim, mutluyum, 3 puan daha kazandık. Birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Yavaş yavaş daha sakin oluyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi kupa maçımız var, ona bakacağız.

"EN İYİ OLDUĞUMUZ İÇİN MAÇLARI KAZANMALIYIZ" Şu anda vazgeçilmez bir döneme giriyoruz. Önce kupaya, sonra ligde, daha sonra Avrupa'da maçlar var. Fırsatları değerlendirmemiz lazım. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz unutmamalıyız. Hepimiz sorumluluğumuzu bilmeli, birbirimiz için mücadele etmeliyiz. En iyi takım olduğumuz için maçları domine etmeliyiz. Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuz için tüm maçları kazanmalıyız.

"MORATA'YI TANIYORUM" Morata'yı daha önce tanıyordum. Elinden gelenin en iyisini yapacaktır her zaman. Bireysele değil birlik olarak hedeflere odaklanmak gerekiyor ki mayıs ayı sonunda kutlama yapabilelim. G.Saray Antep'te hata yapmadı! Haberi Görüntüle