Davinson Sanchez: Hepimiz Sonuç iyi değil, hepimiz sorumluyuz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Davinson Sanchez, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte Kolombiyalı stoperin o sözleri:

Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.