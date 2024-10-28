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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Duran toplara çok çalışıyoruz - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Duran toplara çok çalışıyoruz

        Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Davinson Sanchez, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:38
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        "Duran toplara çok çalışıyoruz"
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        Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

        Maçı değerlendiren Sanchez, "İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak." dedi.

        Gabriel Sara'nın asistlerine değinen Sanchez, "Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda." sözlerini sarf etti.

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