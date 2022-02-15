Davidson'un yeni takımı açıklandı!

Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Davidson, Çin'e transfer oldu.

Alanya transferi şöyle duyurdu:

"Teşekkürler Davidson

Futbolcumuz Davidson Pereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."