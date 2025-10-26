David ve Victoria Beckham çiftinin anne ve babalarıyla keyifli günü - magazin haberleri

David Beckham ile Victoria Beckham, ABD'nin Miami şehrinde anne ve babalarıyla birlikte güneşli bir günün tadını çıkarırken görüldü.

David Beckham'ın anne ve babası, Sandra Beckham ile David Sr. ile Victoria Beckham'ın anne ve babası, Anthony Adams ve Jackie Adams birlikte öğle yemeğine çıktı.

Beckham ailesi, güneşli günde açık havada yemek yerken ve sohbet ederken mutlu bir görüntü verdi.

50 yaşındaki emekli futbolcu David Beckham ve 51 yaşındaki moda tasarımcısı Victoria Beckham, dünkü öğle yemeğine çocuklarını almadan çıktı.

Dört çocuklu Beckham çifti, en büyük oğullarıyla aralarının açık olduğu iddiasıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Çiftin 26 yaşında Brooklyn, 22 yaşında Romeo, 20 yaşında Cruz ve 14 yaşında Harper adında çocukları var.

Nicola Peltz ile evli olan oğlu Brooklyn Beckham ile aralarının bozuk olduğu söylentisi dinmeyen Victoria Beckham, ailesiyle ilgili söylentilerin bir an önce sona ermesini istiyor. Brooklyn Beckham'ın en son Victoris Beckham'ın hayatını anlatan belgeselin galasına da katılmaması, söylentileri güçlendirmişti.

REKLAM Victoria Beckham ise belgeselinin Londra galasında, en büyük oğlunun dikkat çekici yokluğuna rağmen, tüm çocuklarını isim isim saymış ve onlara teşekkür etmişti. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz Victoria Beckham ayrıca, son röportajında, oğluyla ilgili çıkan haberler için; "Aman Tanrım, bu haberler çok korkunç! Ben ve David için çocuklarımızla iletişim kurma şeklimiz çok önemli" demiş, "Tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Çok nazikler. Çok çalışıyorlar" ifadesini kullanmıştı.