David Luiz resmen Pafos'ta!

Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı," ifadeleri kullandı.

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38 yaşındaki futbolcu ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗟𝗨𝗜𝗭 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 🇧🇷🔵



Pafos FC is proud to announce the signing of Brazilian football icon @DavidLuiz_4 , who joins the club on a contract until 2027. ✍🏼



🔗 Read the full announcement: https://t.co/WbJIWG0027 pic.twitter.com/ntzkHpM9tv — Pafos FC (@pafosfcofficial) August 3, 2025