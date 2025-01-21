David Luiz'in yeni takımı açıklandı!

Brezilyalı oyuncu David Luiz'in yeni takımı resmen açıklandı. Son olarak Flamengo'da oynayan 37 yaşındaki stoper, Brezilya ekibi Fortaleza'ya transfer oldu.

David Luiz'in Fortaleza ile iki yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

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Arsenal, Chelsea, PSG ve Benfica gibi önemli takımlarda da forma giyen Luiz için Brezilya ekibi herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.