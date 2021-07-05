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David Harbour: Alkol bağımlılığından kedim sayesinde kurtuldum! - Magazin haberleri

David Harbour: Alkol bağımlılığından kedim sayesinde kurtuldum!

Hollywood yıldızı David Harbour, alkol bağımlılığı geçmişini anlattı. O süreçte yavru kedi sahibi olmasa muhtemelen intihar edeceğini söyleyen Harbour, "Bana mani olan şey 'Bu kediyi çok seviyorum, ona kim bakacak?' sorusuydu" ifadelerini kullandı

05.07.2021 - 12:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Stranger Things' adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour (46), yıllar sonra bir itirafta bulundu.

  • "SORUN CİDDİYDİ"

    Harbour, 20'li yaşlarının başında yaşadığı alkol bağımlılığı hakkında konuştu. Independent Türkçe'nin haberine göre; Amerikalı oyuncu, sorununun bir noktada kendini öldürmeyi düşünmesine yol açacak kadar ciddi olduğunu belirtti.

  • "BANA MANİ OLAN ŞEY KEDİMDİ"

    David Harbour, o süreçte yavru kedi sahibi olmasa muhtemelen intihar edeceğini söyledi. Harbour "Bana mani olan şey 'Bu kediyi çok seviyorum, ona kim bakacak?' sorusuydu. Dairemde ölüp bir hafta fark edilmeme ve kedinin beni yemesi fikri de beni dehşete düşürdü" dedi.

  • ÜNLÜ ŞARKICIYLA EVLENDİ

    'Brokeback Dağı (Brokeback Mountain)' ve 'Quantum of Solace' gibi filmlerde yardımcı rollerde yer aldıktan sonra 'Stranger Things' dizisi ile adını duyuran David Harbour, geçtiğimiz yıl şarkıcı Lily Allen ile evlenmişti.

  • NİKAHTAN SONRA HAMBURGERCİYE GİTTİ

    İkili, Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu. David Harbour ile Lily Allen, imzayı attıktan sonra hamburgerciye giderek yemek yemişti.

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