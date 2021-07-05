"BANA MANİ OLAN ŞEY KEDİMDİ"

David Harbour, o süreçte yavru kedi sahibi olmasa muhtemelen intihar edeceğini söyledi. Harbour "Bana mani olan şey 'Bu kediyi çok seviyorum, ona kim bakacak?' sorusuydu. Dairemde ölüp bir hafta fark edilmeme ve kedinin beni yemesi fikri de beni dehşete düşürdü" dedi.