Bir takipçisi, Victoria Beckham'ın bu paylaşımına, şu yorumu yaptı:

Dudaktan öpmek bir ebeveynin, çocuğuna olan sevgisini göstermenin en iyi yolu değildir. Dudaklar, bir çocuğun bedeninin en özel parçaları. Eğer onu dudağından öperseniz, çocuğa 'Bedeninin sınırları açık ve isteyen o sınırı geçebilir' mesajı vermektir.