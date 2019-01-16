Victoria Beckham, geçtiğimiz günlerde eşi David Beckham'ın köpeğiyle uyurken bir fotoğrafını, "Babasıyla öğlen şekerlemesi..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Beckham'ın köpeğinin üzerine örtülü olan battaniye dikkat çekti. O battaniyenin köpekler için özel olarak tasarlandığı ve değerinin yaklaşık 35 bin TL olduğu öğrenildi. Beckham, takipçilerini bu paylaşımla şaşkınlığa uğrattı. Çiftin, 2015'ten beri sahip oldukları köpeklerine lüks bir yaşam sunduklarını ortaya koydu. Öte yandan Beckham çiftinin köpeği Olive'nin Instagram'da 70 bin takipçisi bulunuyor.