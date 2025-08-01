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        Haberler Dünyadan David Beckham'ın tekne keyfi - Magazin haberleri

        David Beckham'ın tekne tatili

        İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Fransa'da ailesi ve dostlarıyla tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 09:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:44
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        Beckham tatilde
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        Manchester United ve Real Madrid gibi futbol dünyasının önemli futbol takımlarında iz bıraktıktan sonra ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanlığını üstlenen David Beckham, Güney Fransa'da objektiflere yansıdı.

        David Beckham, eşi Victoria Beckham, oğlu Romeo Beckham ve ünlü şef Gordon Ramsay ile eşi Tana Ramsay ile birlikte 16 milyon Pound değerindeki lüks teknelerinde tatil yaparken görüntülendi.

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        David Beckham, denizin keyfini yaparken eşi Victoria Beckham ise misafirlerine eşlik etti.

        Emekli futbolcunun dövmeleri her zaman olduğu gibi dikkat çekti.

        1999'da evlenen Beckham çifti; Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) adlarında üç erkek ve Harper (13) adında bir kız çocuğu sahibi.

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