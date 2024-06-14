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        Haberler Dünyadan David Beckham'ın geçmişte yaşadığı tacize yıllara sonra gelen özür - Magazin haberleri

        David Beckham'ın geçmişte yaşadığı tacize yıllara sonra gelen özür

        1998 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Arjantin karşısında aldığı kötü sonuçtan sorumlu tutulduğu için uzun süre aşağılamalara maruz kalan David Beckham, o dönem yaşadığı ruhsal çöküntüyü belgeselde anlatmıştı. Beckham, belgeselden sonra otomobiline bırakılan isimsiz özür notunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:31
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        • 1

          David Beckham, futbol kariyerini ve özel hayatını eş zamanlı olarak anlatan belgesel filminin gösterilmesinden sonra otomobilinde bir özür notu bulduğunu açıkladı.

          Şimdi Inter Miami CF takımının başkanlığını yapan bir dönemin başarılı futbolcusu David Beckham, belgeselde, 1998 Dünya Kupası'ndaki kötü sonuçtan sorumlu tutulması üzerine yaşadığı tacizi anlatmış, zor zamanlar geçirdiğini söylemişti.

        • 2

          49 yaşındaki İngiliz sporcu, İngiltere'nin Arjantin ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında, Arjantin kaptanının onu yere itmesinin ardından Diego Simeone'ye attığı tekme nedeniyle oyundan atılmıştı. İngiltere, penaltılarda maçı kaybedince yenilginin sorumlusu David Beckham olarak görülmüştü ve sporcu, taraftarlardan gelen nefret seline maruz kalmıştı.

          Takip eden 1998 - 1999 sezonunun büyük bölümünde kulübünün taraftarları tarafından sürekli yuhalanan David Beckham, çok sayıda ölüm tehdidi de almıştı.

        • 3

          David Beckham, verdiği röportajda o dönemki hislerini anlattı ve çok incindiğini belirtti. 50 yaşındaki moda tasarımcısı eşi Victoria ile yakın zamanda bir bara gittiklerini söyleyen Beckham, otomobillerine döndüklerinde isim veya adres içermeyen bir not bulduklarını anlattı. Beckham, "Mektubun üzerinde 'Size nasıl davranıldığına üzüldük' yazıyordu. Mektup hâlâ elimde ama sanıyorum belgeselden sonra insanlar böyle hissetti" ifadesini kullandı.

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          David Beckham, belgeselde 1998 Dünya Kupası sonrası çalkantılı dönemini anlatırken, bir karmaşa içinde olduğunu ve yemek yiyemediğini, uyuyamadığını itiraf etmişti. Victoria Beckham da klinik depresyondan muzdarip olduğunu ve bu deneyimin onu kırdığını söylemişti.

        • 5

          "BÜTÜN ÜLKE BENDEN NEFRET EDİYORDU"

          O dönemde 23 yaşında olan David Beckham, İngiltere'ye döndüğünde alaycı seyirciler ve olumsuz yorumlar yazan basın karşısında kendisini 'çok savunmasız ve yalnız' hissettiğini belirtmişti.

          Aldığı tepkiyi düşündükçe duygusallaşan Beckham, şu itirafta bulunmuştu: Bu konu hakkında hiç konuştuğumu sanmıyorum. Çünkü yapamıyorum. Yaşadıklarım hakkında konuşmakta zorlanıyorum, çünkü çok aşırıydı. Bütün ülke benden nefret ediyordu.

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          David Beckham'ın dört çocuğu Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) ve Harper (12) ile mutlu bir aile kurmaya doğru giden Victoria Beckham aşkını, evliliğini, aile yaşamını futbol kariyeriyle birlikte anlatan belgesel, dijital platformda ilk yayınlandığı hafta 3,8 milyon izleyiciyle rekor kırmıştı.

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