David Beckham'ın geçmişte yaşadığı tacize yıllara sonra gelen özür

"BÜTÜN ÜLKE BENDEN NEFRET EDİYORDU"

O dönemde 23 yaşında olan David Beckham, İngiltere'ye döndüğünde alaycı seyirciler ve olumsuz yorumlar yazan basın karşısında kendisini 'çok savunmasız ve yalnız' hissettiğini belirtmişti.

Aldığı tepkiyi düşündükçe duygusallaşan Beckham, şu itirafta bulunmuştu: Bu konu hakkında hiç konuştuğumu sanmıyorum. Çünkü yapamıyorum. Yaşadıklarım hakkında konuşmakta zorlanıyorum, çünkü çok aşırıydı. Bütün ülke benden nefret ediyordu.