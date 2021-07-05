"EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN"

David Beckham, paylaşımında, "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Beckham ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etti.