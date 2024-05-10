Mahkemeye sunulan şikâyette; "Satışları, Beckham'ın markası için gerçek bir tehdit oluşturuyor ve işinin sürdürülebilirliğini etkiliyor. Bu aynı zamanda bunları farkında olmadan satın alan bireyleri ve şirketleri de etkiliyor" denilmişti.

Belgelerde ayrıca tehlikeli satışların "markanın itibarını zedelediği" ve şirkete "önemli miktarda satış kaybına ve zarara yol açtığı" iddia edilmişti.