Damada düğünde motosikletli sürpriz!

Antakya'da motosiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonu pistine motosikletleri ile girdi. İHA'nın haberine göre; gelin ve damat ile davetlileri şaşkına çeviren sürprizde motosikletli gençler pist alanında tur attı.

Grup daha sonra motosikletlerini piste park ederek müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.