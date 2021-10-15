Davacıları, davalı belediye mahkemeye ulaştırdı

Ortaköy ilçesi Suyolu Mahallesi´nde belediye tarafından 3 yıl önce yol yapıldı. Yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi anlaşma sağlanamayınca Ortaköy Belediyesi'nden davacı oldu.
DHA'nın haberine göre, duruşmaya gidip gelmekte zorluk çekeceklerini söyleyen mahalleli, 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin tahsis ettiği minibüslerle kente giden mahalleli, duruşmaya katıldıktan sonra yeniden ilçeye döndü.
'YOLUN DEĞERİNİ İSTİYORUZ, DEDİLER'
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yol çalışmasına mahalle halkının sıcak baktığını belirterek "Bizim de yol açmaya imkanlarımız olmadığı halde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından iş makinesi talep ettik ve 3 kilometrelik yol açtık. Daha sonra `yol açılsın´ diyen vatandaşlarımız bize gelerek `yolun açılması için size şifahi olarak olur verdiysek de, tarlalarımızdan geçen yolun değerini istiyoruz´ dediler. Belediyelerde de imar kanunu 18´inci madde uygulaması vardır. 18´inci madde uygulaması olduğu için bedelini ödemek mümkün değil, onlar da `o zaman biz de mahkemeye veririz´ dediler. Biz de belediye olarak, `tabii ki verebilirsiniz, hukuk nasıl bir sonuca varırsa biz de ona göre hareket ederiz´ dedik" diye konuştu.
'BAŞKANIN İŞİ MAĞDURİYETİ ÇÖZMEKTİR'
Duruşma günü mahalle halkının araç talebi olduğunu söyleyen Başkan İsbir, "Bizi şikayet eden vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Vatandaşlarımız `Çorum ve Ortaköy ilçesini arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak´ dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk" diye konuştu.
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