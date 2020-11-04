Dava dilekçesindeki ifadeleri nedeniyle kınama cezası alan avukatın bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ufuk Çorbacı, bir müvekkilinin davasında dinlenen tanık beyanlarına karşı dilekçe sundu. Dilekçede, dinlenen bir tanığın karşı taraf ile yakınlığının bulunduğunu belirten avukat Çorbacı, bunu kanıtlamak için çeşitli beyanlarda bulundu.
Tanık ise kendisiyle ilgili ifadelerinin hakaret içerdiği gerekçesiyle avukat Ufuk Çorbacı'yı şikayet etti.
İstanbul Barosu, avukatın tanık hakkındaki ifadelerini, "savunmayı aşan hakaret" kabul ederek Çorbacı'ya kınama cezası verdi.
Kınama cezasının kaldırılması için yaptığı başvurular ve açtığı dava reddedilen avukat Ufuk Çorbacı, "duruşmada dinlenen tanık ile davalının oğlunun sevgili olduğunu, bu kişinin tanıklığına itibar edilmemesi amacıyla bu bilgiye dilekçesinde yer verdiğini" belirterek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Avukat Çorbacı, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baronun kınama cezası vermesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürdü.
- Yeniden yargılama yapılacak
Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.
Gerekçede, ilk derece mahkemesi kararı incelendiğinde, disiplin cezasına konu edilen isnada ilişkin hiçbir hususun kararda tartışılmadığı vurgulandı.
Mahkeme tarafından başvurucunun, "dilekçede tanık için kullandığı ifadelere ona zarar vermek için değil, tanık ile davalı arasındaki yakınlığı ortaya koymak suretiyle tanıklığına itibar edilmemesi amacıyla yer verdiğine" ilişkin savunmasının da dikkate alınmadığı ifade edilen gerekçede, "Tanığın beyanlarının güvenilirliği açısından taraflarla yakınlığının sorgulanmasının yargılamanın sıhhati üzerindeki tesirine ilişkin olarak da gerekçeli kararda bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu açıklamalar ışığında, ilk derece mahkemesinin başvurucunun disiplin cezası ile tecziyesinin zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyduğunun kabul edilmesi mümkün olmamıştır." tespiti yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!