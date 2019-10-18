A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermesi Almanya'da gündem olmuştu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, konuyu değerlendirdi.

Sport 1'e konuşan Daum, "Almanya'da ordunun imajı tartışmalıdır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye'de askerin ve ordunun saygınlığı son derece yüksektir. Orada 3 kulüpte çalıştım ve yüzlerce futbolcunun asker selamı verdiğine tanık oldum" dedi.

Christoph Daum, Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunduğunu da söyledi.

Alman teknik adam Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da çalıştı. Süper Lig'de siyah beyazlılarla 1, sarı lacivertlilerle 2 şampiyonluk yaşadı.