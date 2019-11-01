01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.
Organizasyonun internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde son 10 yıla damga vuran basketbolcu adayları arasına, Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın ardından İtalyan forvet Datome de girdi.
THY Avrupa Ligi tarafından "en iyi 10 oyuncu"nun seçimi için toplam 50 aday açıklanacak. Adayların belli olmasının ardından taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, Datome'nin kariyerine ilişkin bilgilere de yer verildi. "Karizmatik ve yetenekli" olarak nitelenen 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonundaki performansıyla takıma büyük katkı sağladığı vurgulandı.
Datome'nin Fenerbahçe'de forma giydiği dört sezon boyunca takımının üst üste Dörtlü Final'e kalmasında yardımcı olduğu, 2015-16 sezonunda THY Avrupa Ligi En İyi İkinci Takımı'nın kadrosuna seçildiği hatırlatıldı.
İtalyan oyuncunun, Avrupa Ligi'nde bu sezon da üstün performansına devam ettiği kaydedilen açıklamada, Datome'nin yüzde 43,6 isabetle 254 üçlük kaydettiği ve her iki istatistikte de zirvede yer aldığı belirtildi.
Avrupa Ligi'nde serbest atışlarda yüzde 91,1 isabetle oynayan Luigi Datome'nin, bu alanda da organizasyon tarihinin en iyi 6. oyuncusu konumunda olduğu vurgulandı.
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