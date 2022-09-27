Datça ve Marmaris’te 118 göçmen kurtarıldı

İHA

Datça ilçesi açıklarında ikisi lastik bot ve birisi de can salı içinde gerçekleşen üç ayrı düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde toplam 73 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenler ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki düzensiz göçmen kurtarma faaliyetinde ise 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça açıklarında kurtarılan toplam 118 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.