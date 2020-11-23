Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla çok çeşitli ürün yetiştirilebilen Muğla'da, hasadına başlanan Datça güz domatesi, verimi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.
Datça bademi başta olma üzere 12 ay birçok ürünün yetiştiği ilçede, üreticiler, güz domatesi hasadını sürdürüyor. Ocak sonlarına kadar sürmesi planlanan hasat için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünleri toplayarak, özenle selelere yerleştiriyor.
İşçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun çalışıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken, Datça'da kadınların tarlada domates hasadı yaptığını söyledi.
Bölgenin verimli topraklara ve iklime sahip olduğunu vurgulayan Saylak, önemli bir turizm merkezi olan Datça'nın tarımda da iddialı olduğunu dile getirdi.
İlçenin, bademiyle, zeytin ve zeytinyağıyla, erkenci patatesiyle ve güzlük domatesiyle önemli bir tarım merkezi olduğunu anlatan Saylak, bölgede iyi bir planlama yaparak üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.
Domatese talebin yoğun olduğunu belirten Saylak, "Bu yıl yaklaşık bin dekar ekili alandan 10 bin ton rekolte bekleniyor. Datça, iklimiyle ülkemizde bu mevsimde tarla domatesi hasadı yapılan önemli bir yer." dedi.
- "Ürünlerimizi yerli tohumla üretip tüketiciye sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var"
Üreticilerden Hasan Arıpçı, uzun yıllardır bölgede güz domatesi yetiştirdiğini, bu yıl üretim ve fiyatlardan çok memnun olduklarını söyledi.
Güz domatesi ekimini temmuz sonunda yaptıklarına işaret eden Arıpçı, "Ürünlerimizi yerli tohumla üretip, tüketiciye sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var ve bu nedenle tercih ediliyor. Çok yoğun talep var. Ürünler hemen satılıyor. Domatesleri bu yıl 20 kiloluk kasalarda 70 liraya satıyoruz ve iyi bir gelir elde ediyoruz." ifadesini kullandı.
Pakize Arıpçı ise pazara son turfanda domatesi Datça'dan gönderdiklerini belirterek, "Bu yıl iyi ürün ve fiyat aldık. Günün ilk ışıklarıyla kadınlarla tarlada domates topluyoruz. Ürünlerimizin değer görmesi biz üreticileri mutlu etti." diye konuştu.
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