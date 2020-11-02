Datça'da market hırsızlığı şüphelileri yakalandı - MUĞLA

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Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık yapılan marketlerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.S, S.D. ve B.G. olduğunu belirledi.Bulundukları yer belirlenen şüpheliler, polisleri görünce koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.