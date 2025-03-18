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        Haberler Gündem Güncel Datça'da hasat başladı: Kilosu 450 TL | Son dakika haberleri

        Datça'da badem çağlası hasadı başladı: Kilosu 450 TL

        Muğla'nın Datça ilçesinde hasadına başlanan badem çağlalarının kilosu 450 TL'den alıcı buluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:47
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        Datça'da hasat başladı: Kilosu 450 TL
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        Coğrafi işaretli nurlu badem başta olmak üzere Muğla'nın Datça ilçesindeki badem çeşitlerinin çağla hasadı, Sındı, Yaka, Yazı, Çeşme ve Hızırşah mahallelerinde başladı.

        Toplam 13 bin 370 dekar alanda, 372 bin 400 badem ağacında yapılan hasatta çağlanın tarladaki kilo fiyatı 175 TL olarak belirlenirken, 450 TL'den satışa sunuluyor.

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        Şubat ayında yaşanan don olayının çağla mahsulünde azalmaya neden olduğunu belirten badem üreticisi ve Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, "Yeni sezon çağla hasadına başladık. Bu yıl çağlalarımız 15 gün erken çiçek açtı. Ancak şubat ayında meydana gelen soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı. Bu durum, mahsulde bir miktar azalmaya sebep oldu. Şu an toplama sürecinin ortasındayız. Tarladan toptan alım fiyatımız 175 TL. Ancak ilerleyen günlerde ürün arttıkça fiyatın düşmesi bekleniyor. En fazla 40-50 TL'ye kadar düşebileceğini öngörüyoruz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum" dedi.

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