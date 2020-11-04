Datça'da "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" etkinliği yapıldı - MUĞLA

AA

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her gün 25 bin insanın açlık sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu, ülkemizde ise her yıl 1,7 milyar ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan "Gıdanı Koru, sofrana sahip çık" kampanyası kapsamında Datça'da bilinçlendirme etkinliği düzenlediklerini belirten Saylak, "Alışveriş yaparken ihtiyacımız kadarını almalı, aldığımız ürünleri iyi muhafaza etmeliyiz. Gıda bizim milli servetimiz, sahip çıkmak vatandaşlık görevimiz." dedi.

Kaymakam Mesut Çoban ise kampanyanın vatandaşın farkındalığına katkı sunacağını söyledi.Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Togun ve İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan da katıldı.