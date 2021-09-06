Datça'da çıkan orman yangını söndürüldü

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Taşocağı mevkisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

AA'nın haberine göre; kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.