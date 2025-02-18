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        Haberler Gündem Datça'da bir kişi yağmura rağmen denize girdi - Güncel haberler

        Yağmura rağmen denize girdi

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi yağışa aldırış etmeden denize girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:23
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        Yağmura rağmen denize girdi
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        İlçede yağışlı hava yer yer etkisini azaltırken, bazı vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

        Kumluk Plajı'nda ise bir kişi yağışlı havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini yaşadı.

        Sahildeki vatandaşlar, ilçede her mevsim ve koşulda keyifli zaman geçirebildiklerini ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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