Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor

AA

Belediye ile ruhsat sorunu yaşadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, oturma eyleminin ikinci gününde ellerinde "Başkan sözünü tut", "Hayatımız karardı, ruhsat mağdurları" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir süre oturma eylemi yapan grup, bir sonraki gün için aynı saat ve yerde toplanmak üzere ayrıldı.

Grubun, sorunları çözülene kadar her gün oturma eylemi yapacağı öğrenildi.