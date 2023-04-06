Datça'da 82 yaşındaki kadın ölü bulundu

Muğla'da, yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Datça ilçesi İskele Mahallesi 107 Sokak'ta ikamet eden Süreyya İncirkuşu'ndan iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, İncirkuşu'nu hareketsiz buldu. Sağlık ekibi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncirkuşu'nun cenazesi incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf: İHA