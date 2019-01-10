Muğla'nın Datça ilçesinde AFAD'ın verilerine göre, saat 21.24'te yerin 17.9 km derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü ilk olarak 4.6 olarak duyururken, daha sonra 5.0 olarak revize etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, aynı bölgede yerin 21.5 km derinliğinde saat 21.35'te 3.4 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre Türkiye'deki son depremler şöyle...

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.10 21:35:28 34.7932 26.6115 21.5 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 21:24:39 34.6343 26.6148 17.9 -.- 4.6 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 19:49:25 37.1195 30.9763 103.8 -.- 2.1 -.- GEBIZ-SERIK (ANTALYA) İlksel 2019.01.10 19:04:41 36.9662 27.3655 6.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 18:06:42 39.8317 41.8287 12.6 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2019.01.10 18:04:18 34.5042 26.5930 13.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 17:53:12 36.9463 27.3678 7.3 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 16:16:12 38.3160 43.6912 5.0 -.- 2.0 -.- AKBULUT-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.01.10 15:48:33 37.1695 38.6053 0.0 -.- 1.9 -.- KIZILBURC-(SANLIURFA) İlksel 2019.01.10 15:42:33 37.6147 30.1067 0.0 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-(BURDUR) REVIZE01 (2019.01.10 15:42:33) 2019.01.10 14:55:25 39.0183 37.2655 0.0 -.- 1.7 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.01.10 14:31:50 37.5708 36.0758 1.6 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2019.01.10 14:17:36 37.9520 26.4033 6.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.10 11:28:42 38.4055 26.6548 4.1 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.01.10 11:25:15 37.1587 37.2153 0.0 -.- 1.3 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.01.10 11:18:54 39.1747 29.4683 5.2 -.- 2.1 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.01.10 10:50:34 37.3835 35.9500 13.0 -.- 1.9 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.01.10 09:38:39 39.5075 26.1703 5.4 -.- 2.3 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.01.10 09:32:14 37.3935 35.9637 13.3 -.- 2.1 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.01.10 08:44:20 35.5850 27.0337 2.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.10 08:34:06 37.2060 32.8405 5.1 -.- 2.0 -.- AKARKOY-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel 2019.01.10 08:14:30 39.0890 31.7457 6.0 -.- 1.6 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.01.10 07:29:12 37.6670 36.9408 22.1 -.- 1.6 -.- COBANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.01.10 06:59:04 38.3048 44.0193 14.5 -.- 2.4 -.- TOPSAKAL-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.01.10 06:57:33 39.7417 28.9282 5.0 -.- 1.8 -.- HEMSERILER-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel 2019.01.10 06:54:44 39.5040 29.0310 5.3 -.- 2.0 -.- AYDINLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.01.10 06:24:52 36.9777 37.5042 8.9 -.- 3.3 3.2 OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel 2019.01.10 04:44:49 37.6932 37.4920 8.5 -.- 2.2 -.- KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2019.01.10 03:56:31 35.2388 25.8382 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 03:13:02 36.6717 34.5613 25.2 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.01.10 02:52:29 36.2090 35.8285 12.4 -.- 1.1 -.- KALE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2019.01.10 02:05:26 38.9750 27.9577 12.1 -.- 2.1 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.10 01:01:56 36.0860 36.0035 16.1 -.- 1.8 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel