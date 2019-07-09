09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'a ait 'Flying Fox' (Uçan Tilki) isimli mega lüks motor yat Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demir attı.
Bezos'un yatta bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor ancak 400 milyon dolar değerindeki mega yat Datça'da ilgi odağı oldu.
Alman Gemi inşa şirketi Lürssen'in 2019 yılı üretimi mega yat 136 metre uzunluğunda. Genişliği 22,5 metre olan süperyatta 12 metrelik yüzme havuzu da var. Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta 11'i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor.
Öte yandan yatta özel teras ve ebeveyn banyoları da bulunuyor. Bunun yanında yatta 2 helikopter pistine sahip.
PAYLAŞIMLAR MERAK UYANDIRDI!
Twitter'da lüks yata ilişkin paylaşımlar merak uyandırırken, Datça Belediyesi'nden konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz." ifadelerine yer verildi.
— Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) July 8, 2019
EŞİNE ÖDEDİĞİ SERVET GÜNDEM OLMUŞTU!
Amazon’un yanısıra aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi olan işadamı son olarak rekor tutardaki boşanma davası ile dünya gündemine gelmişti.
İş yaşam dergisi Forbes'e göre 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos, 4 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie Tuttle Bezos'tan bir servet vererek boşanmış, ikili arasında yapılan boşanma anlaşmasının tutarı 35 milyar doları buluştu.
MacKenzie Tuttle ile ayrılıkları sonrası Bezos'un 49 yaşındaki Amerikalı haber spikeri Lauren Wendy Sanchez'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.
2 ZENGİN EN PAHALI TEKNELERLE AYNI SULARDA
Geçtiğimiz hafta ise Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega yatı yine Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülenmişti.
110 metre uzunluğundaki dev yat çevredekilerin de ilgi odağı olmuş ancak Şeyh Futtaim'ın yatta olup olmadığı öğrenilememişti.
Futtaim, Forbes’te 916’ncı zengin dolar milyarderi ve ülkesinde İkea, Toy’s R Us, Zara ve Toyota’nın distribütörü.
2.5 milyar dolarlık servete sahip olan Futtaim'e ait yatın hala Bodrum açıklarında olduğu biliniyor.
2 DEV TEKNENİN GÜNCEL KONUMLARI ŞU ŞEKİLDE:
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