Duvar kazısında büyük sürpriz

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda, Pers-Yunan savaşlarını tasvir eden kabartmalar gün ışığına çıkarıldı.
AA'nın haberine göre geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Ergili Mahallesi Hisartepe mevkisindeki kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.
Kazıya, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir, Bandırma ve Manyas belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bandırma Çelebi Liman İşletmesi ile Hidrojen Peroksit, Banvit, Mauri Maya, Torunlar Gıda firmaları da destek veriyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İren, bu yıl kazıya 30 kişiden oluşan ekiple 22 Haziran'da başladıklarını söyledi.
Ekipte arkeolog, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra konservatör, restoratör ve mimarların da bulunduğunu belirten İren, Daskyleion'da bu yıl turizm altyapısının oluşturulması çabalarının sürdüğünü dile getirdi.
Kazının çok titiz ve dikkatli şekilde ilerlediğini aktaran İren, şu bilgileri paylaştı:
"Frig döneminden kalma milattan önce 8'inci yüzyıla ait duvarın, 4 metre yüksekliği ve 40 metre uzunluğundaki alanını bu yıl açığa çıkardık. Taş ve kerpiçten yapılmış, kerpiç kısımları zaman içinde yok olmuş bu duvarın 7-8 metre yüksekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Buranın koruma çatısı projesini çizdirdik. Bunu, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunacağız. Onaylanırsa burasını koruma altına alacağız."
İLK YERLEŞİMCİLERİ FRİGLER
Prof. Dr. İren, antik kentin ilk yerleşimcilerinin Frigler olduğunu anlattı.
Bu medeniyetin, Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında görüldüğü son yerin Daskyleion olduğuna değinen İren, "Duvar da bu halkın kendi alanını korumak için yaptığı 5 metre genişliğinde bir sur duvarı. Çalışmalarımız burada devam ediyor. Biraz ileride bir kule var. Bu kuleye kadar çalışmaları devam ettireceğiz. Önümüzdeki sezonlarda sponsorlarımız devam ederse bu alanı komple açıp turizme kazandıracağız" diye konuştu.
İren, bu yıl duvar kazısında sürpriz bir buluntu olarak kabartmalarla karşılaştıklarını vurguladı.
Taşa işlenen kabartmaların, kazıevinde restoratörler tarafından temizlendiğini belirten İren, şunları kaydetti:
"Pers döneminden kalma milattan önce 5'inci yüzyıla ait olan kabartma, Persler ile Yunanlıların savaşını anlatıyor. Bu da bizim için sezonun en önemli kazanımlarından biri oldu. Üzerindeki figürlerde, savaşan Yunanlı askerler ve onlarla mücadele eden atlı Persler var. Yunanlı askerler, Perslerin atlarının ayaklarının altında betimlenmiş. Burada savaş bahanesiyle bir propaganda sahnesi yer almakta. Bu kabartmaların Pers-Yunan savaşlarından bir sahne olduğunu söyleyebiliriz. Bu kabartmaların muhtemelen savaşların sürdüğü dönemde propaganda amaçlı yapıldığını düşünüyoruz."
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