DASK TIR'ı Türkiye turuna devam ediyor

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, afet dönemlerinde mobil ofis olarak kullanılan, afet dışı dönemlerde ise deprem bilincini arTIR'mak amacıyla hayata geçirilen "DASK TIR'ı Yollarda" projesinin yeni etabı bugün başladı.

DASK TIR'ı, Aralık 2023'te başlayan çalışma kapsamında ilk yılında 26 ilde 34 noktada vatandaşlarla buluştu.

Beşinci etaba 15 Eylül'de Eskişehir Vilayet Meydanı'nda başlayan DASK TIR'ı, 16 Eylül'de Kütahya Zafer Meydanı'nda, 17 Eylül'de Afyonkarahisar Zafer Kent Meydanı'nda, 18 Eylül'de Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, 19 Eylül'de Denizli Çınar Meydanı'nda, 22 Eylül'de Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda, 23 Eylül'de Isparta Eski Otogar Alanı'nda, 24 Eylül'de Konya Alaaddin Tepesi Kültürpark'ta ve 25 Eylül'de Kayseri Yoğunburç Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Proje kapsamında ziyaret edilen şehirlerde vatandaşlarla röportajlar yapılarak, DASK'ın "tam sigortalılık hedefi"ne katkı sağlayacak görüşler paylaşılacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlar, deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında bilgi edinme ve ödüller kazanma fırsatı yakalayacak. Sanal deprem deneyimi ise katılımcılara, deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri interaktif ve uygulamalı gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Genel Sekreteri Serpil Günal, "DASK TIR'ıyla vatandaşlarımızın yanında olmayı, deprem bilincini sahada doğrudan aktarmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sigortalılık oranını artırmak için çalışıyor, yüzde 100 sigortalılık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu proje, yalnızca bir iletişim kampanyası değil, ülkemizin afetlere karşı finansal dayanıklılığını güçlendiren uzun soluklu bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinirliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren DASK, "DASK TIR'ı Yollarda" projesiyle uzun vadede Türkiye'nin tüm illerinde vatandaşlarla buluşmayı ve sigortalılık oranını ülke genelinde üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.