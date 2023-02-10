'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ünlülerden yardım çağrısı

Mert Fırat'ın kurucusu olduğu 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla 'DasDas'taki dayanışma merkezine giden ünlü isimler, yardım çağrısında bulundu.

Topluluğun Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanan videoda, halen çeşitli ihtiyaçların devam ettiği belirtildi.

Oyuncular Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz'un yardım çağrısı sosyal medyadan paylaşıldı.

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