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Haberler Magazin 'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ünlülerden yardım çağrısı - Magazin haberleri

'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ünlülerden yardım çağrısı

Kültür kurumları ve ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetlerine devam ediyor

Giriş: 10.02.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ünlülerden yardım çağrısı - Magazin haberleri
AA

Mert Fırat'ın kurucusu olduğu 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla 'DasDas'taki dayanışma merkezine giden ünlü isimler, yardım çağrısında bulundu.

"ÇEŞİTLİ İHTİYAÇLAR DEVAM EDİYOR"

Topluluğun Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanan videoda, halen çeşitli ihtiyaçların devam ettiği belirtildi.

Oyuncular Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz'un yardım çağrısı sosyal medyadan paylaşıldı.

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