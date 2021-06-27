Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola Fenerbahçe Ülker altyapısında başlayan Can Maxim Mutaf, kariyerinde FMV Işıkspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park, Banvit, Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor'un formalarını giydi.