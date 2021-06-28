Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde mücadele edecek Porto Riko Milli Takımı ile kampta bulunan 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Letonya'nın VEF Riga takımında oynayan Pineiro'nun kariyeri hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gelecek sezondan itibaren Darüşşafaka Tekfen için sahada yer alacak oyuncumuza yeşil-siyahlı renklerimiz altında sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.