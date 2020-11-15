ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Daçka sahadan 91-82'lik skorla galip ayrıldı. Son 3 maçta 2 galibiyet elde eden Daçka'da 29 sayıyla maçın en çok sayı üreten oyuncusu Grant Jerrett, aldığı 20 ribaundla double double yaptı. Galatasaray'da Daryl Macon ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

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