Darüşşafaka Tekfen: 84 - Türk Telekom: 72

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 7, Luther 12, Magette 12, Doğuş Özdemiroğlu 26, Jerrett 11, Berk Demir 7, Andrews 7, Buford Jr 2, Emircan Koşut

Türk Telekom: Johnson 6, Baldwin 2, Dekker 14, Wiltjer 14, Eric 14, Muhammed Mustafa Baygül 12, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik

1.Periyot: 21-22

Devre: 44-41

3.Periyot: 60-62