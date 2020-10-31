Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ayşenur Yazıcıoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Gillon Iii, Berk Demir 12, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 8, Jerrett 5, Erkan Veyseloğlu, Luther 9, Doruk Dora, Selim Şav, Sinan Güler 14, Buford Jr. 2, Görkem Doğan

Frutti Extra Bursaspor: Munford 13, Jones Iii 2, Newman 16, Can Maxim Mutaf 21, Kadji 4, Birkan Batuk 3, Ender Arslan, Oğuz Savaş 11, Metin Türen 5

1. Periyot: 20-26

Devre: 43-50

3. Periyot: 59-60