07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Darüşşakafa Tekfen 11-8 önde geçti. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Beşiktaş Sompo Sigorta'ya pota altından kaydettiği sayılarla karşılık veren ev sahibi takım, ilk çeyreği 19-17 üstün kapattı.
İkinci periyoda Darüşşafaka Tekfen etkili başladı. Yeşil-siyahlı takımın etkili savunması karşısında zorlanan Beşiktaş Sompo Sigorta, skor üretmekte sıkıntı yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, Jarrod Jones'un basketleriyle 19. dakikada 15 sayılık fark elde etti: 36-21. Beşiktaş Sompo Sigorta, periyodun son 1 dakika 13 saniyesinde 7 sayı bulsa da Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 36-28 önde gitti.
Mücadelenin ilk yarısının son bölümündeki iyi oyununu 3. periyodun başına da taşıyan Beşiktaş Sompo Sigorta, McKissic'in basketiyle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 38-35. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Ev sahibi takım, son çeyreğe 18 sayılık avantajla girdi: 57-39.
Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 78-59 galip ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Yener Yılmaz, Serhat Büker
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 6, Jones 14, Doğuş Özdemiroğlu 8, Colson 16, Hamilton 4, Mahir Ağva 2, Doruk Dora 5, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 2, Sinan Güler 15, Efe Sarıca, Troy Selim Şav 4
Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 9, Gotcher 14, Burak Can Yıldızlı 4, McKissic 6, Samet Geyik 6, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 12, Oğuz Savaş, Durisic 8
1. Periyot: 19-17
Devre: 36-28
3. Periyot: 57-39
Beş faulle çıkan: 39.30 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)
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