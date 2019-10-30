30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Darüşşafaka Tekfen: 77 - UNICS Kazan: 79
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya),Mario Majkic (Slovenya),Igor Dragojevic (Karadağ)
Darüşşafaka Tekfen: Browne 10, Lamb 12, Erkan Veyseloğlu 6, Jones 8, Hamilton 14, Kartal Özmızrak 5, Mahir Ağva, Doğuş Özdemiroğlu 8, Troy Selim Şav, Sinan Güler 2, Colson 12
UNICS Kazan: McCollum 8, Mantzaris 11, Palsson 5, Koshcheev, Tyus 12, Morgan 18, Likhodei, Smith 12, Kolesnikov 5, Kaimakoglou 5, Sergeev 3
1. Periyot: 21-26
Devre: 39-37
3. Periyot: 60-62
Beş faulle çıkan: 39.48 Morgan (UNICS Kazan)
Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekip ise dördüncü galibiyetini alarak liderliğe yükseldi.
Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken takımlar, 5. dakikayı 11-11 beraberlikle geçti. Periyodun son anlarında uzun oyuncularıyla orta mesafe atışlardan üst üste isabetler kaydeden UNICS Kazan, Darüşşafaka Tekfen karşısında birinci çeyreği 26-21 üstün bitirdi.
İkinci periyoda Morgan ve Kolesnikov'un sayılarıyla giren Rusya temsilcisi, 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 21-31. Bu dakikadan sonra hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı eriten Darüşşafaka Tekfen, savunmada da tempoyu artırdı ve 17. dakikada öne geçti: 34-33. Ev sahibi ekip, devreyi 39-37 önde kapattı.
İkinci yarı başa baş bir oyuna sahne oldu. İki ekip de faul hakkını erken doldurunca takımlar çeyreğin ortalarından itibaren sık sık serbest atış çizgisine gitti. Pota altından skor üreten UNICS Kazan'a karşılık vermekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen, son bölümde geriye düştü. Konuk ekip, final periyoduna 62-60 üstün gitti.
Karşılaşmanın son çeyreğine Hamilton ve Doğuş Özdemiroğlu'nun pota altından bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikayı 67-64 önde geçti. Bu periyotta boyalı alanı iyi savunan ev sahibi ekibe dış atış isabetleriyle yanıt veren UNICS Kazan, 36. dakikada beraberliği yakaladı: 70-70. Mücadelenin final dakikaları çekişmeli geçti. Darüşşafaka Tekfen, Hamilton ile pota altında skor üretmeye devam ederken, Rus ekibi ise serbest atış çizgisinden Morgan ile bitime 29 saniye kala maça yeniden dengeyi getirdi: 77-77. Lamb'ın bitime 12 saniye kala serbest atış çizgisinde 2'de 0 yapmasının ardından son hücum hakkını McCollum ile etkili kullanan UNICS Kazan, bu oyuncunun sayısıyla maçı 79-77 kazandı.
Darüşşafaka Tekfen, gruptaki altıncı maçında 6 Kasım Çarşamba günü Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.
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