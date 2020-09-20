Darüşşafaka Tekfen: 72 - Fenerbahçe Beko: 94

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 12, Gillon 15, Luther 5, Andrews 12, Jerrett 12, Efe Sarıca, Doruk Dora, Bora Yaşar 2, Selim Şav 10, Ege Özçelik, Sinan Güler 3, Mahmut Can Çelik 1

Fenerbahçe Beko: De Colo 7, Brown 9, Barthel 14, Ulanovas 5, Vesely 10, Hamilton 10, Melih Mahmutoğlu 5, Biberovic 9, Pierre 5, Eddie 18, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 20-31

Devre: 37-50

3. Periyot: 51-75

Beş faulle çıkan: 37.10 Luther (Darüşşafaka Tekfen)